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Yaşından büyük suç kaydı çıkan kişi gözaltına alındı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yakalanan 17 yaşındaki kişinin, 35 adet suç kaydı çıktı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:48
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Balıkesir'de yaşından büyük suç kaydı çıktı

Yaşından büyük suç kaydı çıkan kişi gözaltına alındı
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İHA

Geçtiğimiz günlerde Gaziilyas, Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi, Hekimzade Mahallesi Kurşunlu Caddesi ve Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak’ta yaşanan otodan hırsızlık olayları üzerine geniş çaplı araştırma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki Ç.T.’yi gözaltına aldı.

Ç.T.'nin; oto, bisiklet, motor hırsızlığı, mala zarar verme, hakaret, tehdit, taksirle yaralama gibi 35 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Son olarak müzik sistemi gibi 4 otodan yaşanan hırsızlık olaylarının da faili olduğu öğrenilen zanlı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Ç.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, sattığı malzemelerden bulunanlar ise sahiplerine teslim edildi.

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