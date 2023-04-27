Balıkesir'i sel vurdu! Dere taştı sele kapılan otomobil sürüklendi, köprü ikiye ayrıldı

Balıkesir’in akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışın ardından Ayıboğan Deresi taşması nedeniyle sel sularına kapılan bir otomobil sürüklendi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki Kille Köprüsü'nün beton zemini kırıldı.

Balıkesir'i sel vurdu! Dere taştı sele kapılan otomobil sürüklendi, köprü ikiye ayrıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bigadiç'te akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki Ayıboğan deresi taştı.

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Sele kapılan bir otomobil sürüklenerek, ticari bir araca çarptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zemin katta bulunan bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. İtfaiye ve belediye ekipleri su tahliyesi çalışmalarında bulundu.

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VALİ ŞILDAK İNCELEMEDE BULUNDU

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, selin ardından Bigadiç ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, "Akşam saatlerinde Bigadiç ilçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik. Bigadiç’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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KİLLE KÖPRÜSÜ’NÜN BETON ZEMİNİ KIRILDI

Öte yandan Balıkesir'in Kepsut ilçesinde şiddetli yağış, kent merkezi girişinde kara yolu ulaşımını sağlayan köprüde hasara neden oldu.

Etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki Kille Köprüsü'nün beton zemini kırıldı.

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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köprünün trafiğe kapatıldığı bölgede ulaşım, yeni açılan yan yoldan sağlanmaya başlandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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(Kaynak: DHA, AA)

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