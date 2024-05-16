Başından atmak deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başından atmak deyimi ne anlama geliyor?
Başından atmak deyimi ne anlama gelir? Başından atmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başından atmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin gereksiz gördüğü bir bağlılığa, bir ilişkiye son vermemek; bir istekte bulunan kişiyi yanından uzaklaştırmak, yapılması zor bir işi yapmaktan kendini kurtarmak ya da o işi bir başkasına yüklemek anlamlarında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Bir şeyden kurtulmak amacıyla başkasına devretmek amacını taşımaktadır.

BAŞINDAN ATMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Resmen ona zorluk çıkarmayayım diye beni başından attı."

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