Balıkseverler çok seviyor. İşte Lüfer balığının bilinmeyen yararları...

Lüfer, denizlerin kralı ve balıkların atası olarak bilinen, balık severlerin sofralarından eksik etmediği bir lezzet. Soğuk denizlerde yaşadığı için daha yağlı ve daha lezzetli olan lüfer, vücuda enerji veriyor.

Marmara ve Karadeniz arasında göç eden lüfer, gezgin ve saldırgan bir balık türü. Alt çenesi üst çenesinden daha uzun olan bu balık, dişleriyle de gücünü gösteriyor.

Lüfer balığı, B12 vitamini bakımından zengin ve vücudun enerji üretimine katkıda bulunan bir besin.

Ayrıca selenyum, magnezyum, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri, potasyum, fosfor, çinko, bakır ve sodyum gibi hücreleri koruyan, kalp ritmini düzenleyen ve sağlıklı bir metabolizma için gerekli olan mineralleri de içeriyor.

Lüfer, kalp sağlığı için faydalı olduğu kadar, yorgunluk ve halsizliğe de iyi geliyor. Hem yetişkinlerin hem de çocukların bol bol tüketmesi önerilen bu değerli balık, göz ve kemik sağlığına da katkı sağlıyor.

Sindirim sistemi ve cilt için de yararlı.

Lüfer balığını ister ızgara, ister fırın, ister kızartma olarak pişirebilirsiniz. Lüferle yapılan birçok yemek de var. Lüfer buğulama, lüfer yahni, kağıtta lüfer, güveçte lüfer, hamurda lüfer, kekikli lüfer, çöp şiş lüfer bunlardan bazıları.

Lüferli pilav da çok sevilen bir yemek. Kimi lüferi sarımsaklı sever, kimi mantarlı.