İşte Yılan yastığı bitkisinin ilginç yararları

Dracunculus vulgaris bilimsel adıyla bilinen ve halk arasında Danaayağı, Eşekkulağı, Yılan fidanı gibi çeşitli isimlerle anılan, özellikle İstanbul, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Yaprakları büyük ve koyu kırmızı renkte olup, mide bulandırıcı bir koku yayabilir. Ancak bu koku, bitkinin güzel çiçeklerine karşın hayvanların ondan uzak durmasını sağlar.

Yılan yastığı bitkisinin sağlık üzerindeki etkileri şunlar:

Ateş Düşürücü: Vücut ısısını düşürmeye yardımcı olur.

Terletici: Vücuttan ter yoluyla atık maddelerin atılmasını sağlar.

Sinir Sistemi Uyarıcı: Sinirleri uyararak rahatlama hissi verir.

Balgam Söktürücü: Solunum yollarındaki balgamın atılmasına yardımcı olur.

Bronşit ve Astım: Solunum yollarındaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Kronik Nezle: Burun tıkanıklığını ve nezle belirtilerini hafifletebilir.

Bağırsak Gazları: Sindirim sistemini rahatlatarak gaz sorunlarını azaltabilir.

Romatizma: Romatizmal ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Boğaz Ağrısı: Kaynatılmış suyu ile gargara yaparak boğaz ağrısını hafifletebilir.

Basur: Basur belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Merhemi hazırlanarak cilt üzerine uygulandığında yaralar ve mantar hastalıklarına faydalı olabileceği belirtilmektedir. Ancak, taze bitkinin yenmesi zehirlenmelere yol açabileceğinden, kullanımında dikkatli olunması gerekmektedir.