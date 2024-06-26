Bali'ye direkt uçuşlar başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bali'ye direkt uçuşlar başladı

BAE'nin dünyaca ünlü havayolları şirketi Etihad Airways, Abu Dabi ile ada destinasyonu arasında düzenli seferlerin başlatılmasına işaret ederek ilk kez Denpasar, Bali'ye indi.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada EY476 numaralı ilk seferin, Salı akşamı kalkıştan önce Zayed Uluslararası Havalimanı'nda kutlandığını belirtti.

Uçak, Denpasar'a vardığında tazyikli su ile karşılandı. Etihad pilotları, kesintisiz uçuşların başlatılmasını kutlamak için kokpitte BAE ve Endonezya bayraklarını salladı.

Yeni sefer, havayolunun Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı kullanılarak haftada dört kez gerçekleştirileceği açıklandı.

Etihad'ın Gelirler ve Ticaret Direktörü Arik De "Bugün adada hoş karşılanmaktan onur duyuyorum. Gün geçtikçe genişleyen destinasyon ağımıza Bali'yi de eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Bali seferleri, Endonezya'nın Başkent Jakarta'ya ek olarak bu ülkeye ikinci destinasyonumuz oldu. Ortadoğu ve Avrupa'dan gelen konuklarımızı ve küresel ağımızı Endonezya'nın tropik adasına bağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Etihad şirketi bu ayın başlarında Suudi Arabistan Krallığı'ndaki Al-Qassim'e ve Hindistan'daki Jaipur'a da yeni seferler eklemişti. Şirket Bali destinasyonunu da sefer listesine ekleyerek bu yaz toplam uçuş rotası sayısı 76'ya yükseltmiş oldu.

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