Balkanlardan gelen kar İstanbul'a ne zaman yağacak? Tak tak: Kim o? Doğalgaz faturası

Kar yağışının Balkanlardan İstanbul’a ne zaman geleceği merak konusu oldu. Bulgaristan’dan gelen kar manzarası sonrası kar yağışının İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Hava sıcaklığındaki düşüşün doğalgaz faturası olarak yansıması bekleniyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Balkanlardan gelen kar İstanbul'a ne zaman yağacak? Tak tak: Kim o? Doğalgaz faturası

Balkanlardan beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgası Bulgaristan’a ulaştı. Bulgaristan’ın Montana kentinden gelen görüntülerde kentin bembeyaz olduğu görüldü.

Bulgaristan’dan gelen görüntüler İstanbul’a kar yağışının ne zaman geleceğinin merak konusu olmasına neden oldu.

Meteoroloji ve AKOM yaptığı uyarılarda İstanbul’da haftasonu fırtına beklendiğini kaydetti. Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının kentin geneline ne zaman yayılacağı ise henüz bilinmiyor ancak hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde düşeceği kaydedildi.

Hava sıcaklığındaki düşüşün ise doğalgaz faturalarında artış olarak yansıması bekleniyor.

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