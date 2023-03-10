Ballıbaba bitkisi yanıklara iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ballıbaba bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ballıbaba bitkisinin merheminin yanıklarda kullanıldığı vurgulandı. Bu sayede Ballıbaba bitkisinin yanıklara iyi geldiğinin altı çizildi.

YANIK NEDİR?

Isıya maruz kalma sonucu meydana gelen doku bozulmasına yanık denir. Genellikle sıcak su veya buhar temasıyla oluşur; sıcak katı maddelerle temas, asit/alkali gibi kimyasal maddelerle temas, elektrik akımı etkisi ya da radyasyon nedeniyle de oluşabilir.

BALLIBABA BİTKİSİ NEDİR?

Ballıbabagiller familyasından bir çeşit bitkidir. Benekli ballıbaba ve arıların çok sevdiği ak ballıbaba gibi türleri vardır.

BALLIBABA BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

1 bardak suya 1 tatlı kaşığı kıyılmış bitki konarak kaynatılır soğuyana kadar demlendirilir ve süzülür. Günde 3 defa yemek aralarında içilir. İstenilirse balla tatlandırılır.

BALLIBABA BİTKİSİ ÇAYI HAZIRLANIŞI

Ballıbaba çayı hazırlamak için bir tatlı kaşığı kurutulmuş bitki bir bardak suda kaynatıldıktan sonra demlenmeye bırakılır. Demini alınca süzülür ve arzu edilirse balla tatlandırılarak içilir. Şifasını görmek için günde iki fincan içmek idealdir.