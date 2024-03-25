Balon uçurmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Balon uçurmak deyimi ne anlama geliyor?
Balon uçurmak deyimi ne anlama gelir? Balon uçurmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Balon uçurmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir konuda ilgili kişilerin ne diyeceklerini anlamak veya insanların telaşlanmamalarını sağlamak amacıyla aslı olmayan bir haber yayma anlamında kullanılan bir deyimdir.

Ne denileceği konusunda haber bekleyen kişileri haberdar etmek, haber vermek, haberleşmek, işaretleşmek anlamlarında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

BALON UÇURMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Beklediğimizden farklı bir durum olursa hemen balon uçurun."

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