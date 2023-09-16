Balotelli film gibi operasyonla Adana'da

Adana Demirspor, Ndiaye'nin ayrılığının ardından eski golcüsü Mario Balotelli'yi görülmemiş bir operasyonla kadrosuna dahil etti.

Balotelli film gibi operasyonla Adana'da

Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Avrupa kupalarında yeniden mücadele etmek için iddialı bir kadro kuran Mavi Şimşekler, eski forveti Mario Balotelli'yi yeniden renklerine bağladı.
Adana Demirspor'un Mario Balotelli transferinin perde arkasında yaşanan süreç ortaya çıktı.

İşte film gibi transfer operasyonunun detayları:
Milliyet'in haberine göre Balotelli, İsviçre 2. Lig ekibi Sion ile olan sözleşmesini sabah saatlerinde (15 Eylül) karşılıklı anlaşma sonucunda feshetti. İtalyan santrfor bu hamlesiyle bonservisini eline aldı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sabah saatlerinde Frankfurt'tayken, Mario Balotelli ile avukatı Roma'da evrak işlemlerini tamamladı. Murat Sancak ve Mario Balotelli arasındaki görüşmenin ardından İtalyan santrfor ile avukatı, özel uçak ayarladı ve Frankfurt'a gitti.
Frankfurt'ta buluşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Mario Balotelli arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı ve transfer resmiyet kazandı.

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