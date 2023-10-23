Balotelli Erdoğan'ın 2009 yılındaki videosunu paylaşarak tepki gösterdi

Editör: Barış Atakan
Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da oynayan Mario Balotelli, günlerdir İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunu paylaşarak destek verdi.
''ONE MINUTE'' PAYLAŞIMI
Balotelli, 2009 yılında Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışına tepki gösterdiği anları içeren videoyu paylaştı.
Erdoğan'ın gösterdiği "one minute" tepkisi dünya genelinde geniş yer bulmuştu.
2 MAÇTA 2 GOL ATTI
Adana Demirspor'da ikinci dönemini geçiren Balotelli, çıktığı 2 maçta 2 gol attı.