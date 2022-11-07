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Balotelli İsviçre'yi karıştırdı: Olay açıklama! Tarihi ceza kapıda

Adana Demirspor'dan ayrılarak İsciçre'nin Sion takımına giden İtalyan futbolcu Balotelli burada da rahat durmadı. 

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 19:45
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Balotelli İsviçre'de de rahat durmadı, taraftara bakın ne yaptı

Balotelli İsviçre'yi karıştırdı: Olay açıklama! Tarihi ceza kapıda
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Futbolun olay adamı Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra gittiği İsviçre'nin Sion takımında da rahat durmadı.

Sion'un Basel maçında taraftara yönelik el hareketi yapan Balotelli, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Soruşturma başlatan İsviçre Futbol Federasyonu'nun da tarihi bir ceza vermeyi planladığı belirtildi.

Balotelli ise sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. İşte o açıklaması:

"İsviçre Futbol Federasyonu. Nasıl bir mafya olduğunuzu bilmiyorum ama bana inanın ben ve benim gibi futbolcular böylesine adaletsiz, manipüle edilen ve yolsuzlukla dolu bir ligde oynamaktan utanıyor. Burada yolsuzluğun hüküm sürdüğü bir saltanat kurulmuş. Bu ligin utanç verici halini tüm dünya görmeli. Futbol ciddi bir iştir, hakemler de dahil herkes işini ciddi bir şekilde yapmak zorunda. Sahada maruz kaldığım fauller, rakip oyuncuların ve rakip taraftarların hakaretleri sırasında bir şeyler yapılmayacaksa bu işi sürdürmemin bir anlamı yok. Ben bir hata yaptıysam cezasını çekerim. Peki, federasyon hata yapınca? Hakemler hata yapınca? Onlar da cezalarını çekmeli." 

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