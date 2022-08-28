Adana Demirspor'un hocası Montello ile golcüsü Balotelli sahada kavga etti

Adana Demirspor'un Ümraniyespor ile oynadığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montello, oyuncusu Mario Balotelli ile kapıştı.

Maçın son dakikalarında ayağındaki topu rakibinin üzerinden aşırtmak isteyen Balotelli'nin hareketi kenardaki Montello'yu küplere bindirdi.

Balotelli'nin kaybettiği top Ümraniyespor atağına dönüşünce Montello Balotelli'ye bağırdı.

Maç biter bitmez Balotelli de bağırarak Montello'nun üzerine yürüdü. Montello da karşılık verince ortalık karıştı. Adana Demirsporlu futbolcular araya girerek olayın büyümesini engelledi.