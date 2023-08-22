Baltalı hırsız fotokapana yakalandı

Kayseri'de ellerindeki baltayla kablo çalan baba ve kızı, jandarma ekiplerinin yerleştirdiği fotokapan ile tespit edilerek yakalandı.

Baltalı hırsız fotokapana yakalandı

İHA'nın haberine göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı, Yeşilyurt, Bağpınar, Akçatepe, Beydeğirmeni, Kemer ve Tatılı Mahallelerinde yaşanan 11 farklı haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili jandarma ekipleri harekete geçti.

Kablo hırsızlığının yaşandığı bölgelere fotokapan kuran ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların 58 AE 806 araç ile gelen M.G. (42) ve kızı S.G. (22) olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, baba ve kızını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan M.G. ve S.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, baba ve kızının kamera olmayan yerlerde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilirken, meydana gelen 11 farklı olayın faili olduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Ayrıca, elinde balta ve kabloyla yürüdüğü görüntüsü de fotokapana yansıyan S.G.'nin ifadesinde, kendisinin hırsızlık yapmayarak araçta beklediğini, kabloları babasının çaldığını söylediği belirtildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan baba M.G. ve kızı S.G., cezaevine gönderildi.

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