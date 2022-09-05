Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi

Çetin Doğan ve Emin Küçükkılıç'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından Balyoz kumpası davasına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Hüseyin Ersöz paylaşımında "Yargılamanın her aşamasında siyasi müdahalelerin yaşandığı davada, son olarak gerçekleşen Savcı ve Hakim görevlendirmeleri, Doğal Hakim İlkesine ve “Objektif Tarafsızlık Prensibine” aykırı uygulamalardır" ifadelerini kullandı.

Ersöz'ün paylaşımları şöyle:

"Balyoz Davası’nda “Reddi Hakim” talebinde bulunduk!

Yargılamanın her aşamasında siyasi müdahalelerin yaşandığı davada, son olarak gerçekleşen Savcı ve Hakim görevlendirmeleri, Doğal Hakim İlkesine ve “Objektif Tarafsızlık Prensibine” aykırı uygulamalardır."

"Balyoz Davası her yönüyle, “Düşman Ceza Hukuku” uygulamalarının yaşandığı, hukuka aykırı bir süreçtir. 20 gün önce gerçekleşen Hakim ve Savcı görevlendirmelerini, davanın siyasi yanının bir göstergesi olarak nitelendiriyoruz."

"Biz bu filmi, 12 yıldır devam eden sözde yargılamada defalarca gördük. Yargıtay’ın Bozma Kararı sonrasında yaşananlar, malumun ilanı, planlanan yargısız infazın somut göstergeleridir. Avukatlar olarak tarihe bir kez daha not düşüyoruz."