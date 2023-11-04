Bambaşka Biri 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde hande Erçel ve Burak Deniz’in yer aldığı Bambaşka Biri dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan olan Bambaşka Biri dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Bambaşka Biri 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri ne zaman başlıyor?

KAYNAK: Haber Merkezi
Bambaşka Biri 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman?

FOX TV’nin yeni dizisi Bambaşka Biri’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hande Erçel ve Burak Deniz’in başrolünde olduğu Bambaşka Biri’ne dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Bambaşka Biri 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri ne zaman başlıyor?

BAMBAŞKA BİRİ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bambaşka Biri dizisinin 9. bölümü 6 Kasım Pazartesi günü FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

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BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NEDİR?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ OYUNCULARI

Hande Erçel

Burak Deniz

Cem Davran

Menderes Samancılar

Ferit Aktuğ

Begüm Akkaya

Uğur Uzunel

Polen Emre

Gülçin Hatıhan

Aslı Orcan

Berrin Arısoy

Muttalip Müjdeci

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