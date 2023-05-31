Bamya tohumunun çok az bilinen yararları

Bamya, pamuk ailesinden bir bitki. Bamya son yıllarda bilim dünyası tarafından da popüler Bamya tohumu, B ve C vitaminleri yönünden potasyum, demir, kalsiyum gibi mineraller bakımından oldukça zengin bir besin. hale geldi ve birçok araştırmanın konusu oldu. B ve C vitamini, potasyum, folik asit, demir, çinko ve kalsiyum açısından zengin bir besin. Eğer bamyayı sevmeyen biriyseniz, bamyanın tohumundan faydalanabilirsiniz. Bamya tohumu, bamya bitkisinin içi açıldığı zaman karşımıza çıkan küçük çekirdeklerdir. Bamya tohumunun bilinmeyen faydalarını Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato anlattı.

BİLİNMEYEN FAYDALARI

Mideyi korur.

Karaciğeri korumaya yardımcı olur.

Kolon kanserinin önlenmesinde yardımcı olur.

İnsülin duyarlılığını artırır.

Kabızlığı gidermeye yardımcıdır.

Astım ve bronşit gibi hastalıkların iyileşme sürecine destek olur.

Hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirici bir etki oluşturur.

Bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur.

Lif oranı yüksek bir gıda olması nedeniyle uzun süre tok tutar.

Vücudun kan şekeri oranını düzenler.

Hızlı kilo vermeye yardımcı olur.

Antioksidan özelliği var.

Sindirime yardımcı olur.

Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

Hafızayı kuvvetlendirir.