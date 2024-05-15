Fenerbahçe dev kupaya kilitlendi. Herkesin dilinde 'şampiyonluk' var

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe dev kupaya kilitlendi. Herkesin dilinde 'şampiyonluk' var
EuroLeague Final Four'da mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko'da düzenlenen medya gününde, şampiyonluk için iddialı açıklamalar yapıldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 2024 Final Four Medya Günü’nü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bulunan Basketbol Müzesi’nde düzenledi. Organizasyona; genel menajer Derya Yannier, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile sporcular Nigel Hayes-Davis ve Nick Calathes katıldı. Yannier, Jasikevicius, Hayes-Davis ve Calathes, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak THY EuroLeague Final Four'da kupayı kazanmayı amaçladıklarını belirtti.

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Yarı finalde Panathinaikos ile eşleşmelerine değinen Sarunas Jasikevicius, "Herhangi bir rakibe hazırlanır gibi hazırlanıyoruz. Rakip, bizim için önemli değil. Ergin Ataman'ı iyi tanıyoruz. Burada amacımız oyuncuları en iyi şekilde maça hazırlamak. Karşı tarafa da nasıl maç içinde zarar vereceğimizi planlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sezon ortasında takıma gelmesinin ardından oyunculara yaptığı dokunuşları dile getiren Jasikevicius, "İlk geldiğimde takım nerelerde zorlanıyor ve nerelerde iyi onu anlamaya çalıştım. Ribauntta ve savunmada sorunumuz vardı. Savunmada yeterince gelişemedik ama ribauntta geliştik. Hücumda da bu kadar iyi gelişeceğimiz düşünmüyordum." değerlendirmesinde bulundu.

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Nigel Hayes-Davis, "Basketbol, dünyadaki en zor sporlardan bir tanesi. Monaco'ya karşı uzatmada 5. maçı kazanmak da müthiş bir şey. Bu güzel başarıyı elde etmek çok güzel. Oraya gidip kupayı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

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Nick Calathes de özetle şunları söyledi: "Ana hedeflerimizden bir tanesi Final Four'a katılıp kupayı kazanmaktı. Dörtlü Final hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Jasikevicius, geldikten sonra daha iyi oldum. Koç, benim tarzımı biliyordu."

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