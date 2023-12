Bana maviyi anlat filmine 29 ödül çıktı

Trabzonlu film senaristİ ve yapımcısı Fatih Zaman'ın, Türkiye’deki sinema dünyasına kazandırdığı, ilk kez görme ve işitme engelli oyuncuların başrollerini paylaştığı "Bana Maviyi Anlat" filmi, farklı festival ve kategorilerden toplam 29 ödüle layık görüldü.

YESOSİ Film Yapım ve D.S.B Film Yapım ile çekimleri tamamlanıp geçtiğimiz aylarda vizyona giren ‘’Bana Maviyi Anlat’’ filmi, sinema salonlarındaki gösteriminin bitmesin ardından, katıldığı festivallerde ödülleri toplamaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘’Sanata katkı’’ çerçevesinde, çekimlerinde destek verdiği filmin başrollerini; görme engelli Fatma Tezgit ile işitme engelli Berk Aydın paylaşırken, Turgay Tanülkü ile Ayşen İnci ve Ayşe Berna Konur gibi tanınmış oyuncular da yer aldı.

Film, geçtiğimiz nisan ayından beri; Romanya, Hindistan, Fransa, İtalya, Almanya, Rusya, Dubai, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Nijerya'da düzenlenen Best İnternational Film Festivali, Calcutta Kült Film Festivali, Cannes Dünya Film Festivali, Ganj Uluslararası Film Festivali, Birsamun’da Uluslararası Film Festivali, Beyond Border İnternational Film Festivali, Altın Aslan Uluslararası Film Festivali, Visualis Uluslararası Film Festivali, Ponza Film Ödülleri, Evrensel Film Ödülleri ve David Uluslar Arası Film Festivali’nden, ödüle layık görüldü.

Ayrıca, söz konusu filmin oyuncuları bu festivallerde, En İyi Film Mansiyon Ödülü, Engellilik Konulu En İyi Film, En İyi Uzun Metrajlı Film, En İyi Kadın Filmi, En İyi Emek ve Sosyal Film, En İyi Sosyal Konulu Film, En İyi Kadın Başrol, En İyi Erkek Başrol, En İyi Yardımcı Oyuncu ve Erkek En İyi Yardımcı Oyuncu Kadın kategorilerinde başarılar ve ödüller elde etti.

Toplam da 29 ödüle layık görülen, kamera arkasındaki yönetmenliğini

Cemile Kırmızı Karadaş'ın yaptığı; filmin senaryosunu Fatih Zaman, Süper Vizör Gökhan Bilir, yapım amirliğini İdris Solak, set amirliğini Ersin Yıldız, prodüksiyon amirliğini Kaan Keskin, uygulayıcı yapımcılığını Fatih Akkaya, sanat yönetmenliğini Derya Zaman, film müziklerini Gürkan Çakıcı, final müziğini gurup Beri, kuaförlüğünü İsmail Aydın, makyözlüğünü Tülay Arı, kostüm görevliliğini Zehra Güneş ve kurgusunu Melik Saraçoğlu’nun yaptığı ‘’Bana Maviyi Anlat’’ aile ve dram dalında beyaz perdeye aktarılırken, filmin süresinin 2 saat olduğu öğrenildi.

Renk colorda Cem Taşkara, castında Ferşat Fidan, basın danışmanlığında Şükrü Üçüncü, hukuk danışmanlığında Osman Cora, beden dili tercümanlığında Özlem Aşan, ses teknisyenliğinde Ahmet Taylular, yardımcı yönetmenliğinde Cemil Çoruhlu, hazırlıkta Serra Zaman, dron operatörlüğünde Burak Karahan,ingilizce alt yazılarında Fatma Şebnem Özgür ve afiş tasarımında Ercan Yetimoğlu’nun görev aldığı film, senaryo yazım aşamasında ise büyük destek gördüğü, Türkiye’nin sayılı yönetmenlerinden Cemile Kırmızı Karadaş, filmin senaryosunda sihirli dokunuşlarda yaptı.

Filmde; Turgay Tanülkü, Ayşen İnci, Fatma Tezgit, Ceyhun Gen, Berk Aydın,

İlhan Özdemir, Bertuğ Kürşat Alp, Beren Alya Alp, Berna Konur, Ercan Kılıçarslan,

Kevser Sare Ateş ve Süheyla Cora gibi bir çok oyuncu yer alırken, filmin senaristi ve yapımcısı Fatih Zaman da hikayenin çıkış noktası olarak şunları aktardı: 2013'de ‘ Gecelerin Fatih’i ‘ isimli bir radyo programı yapmıştım. Görme engelli bir dinleyicinin beni canlı yayında aramasıyla, zihnimde bir anda fikirler oluştu ve bu filmin konusunu yazmaya ve çekmeye karar verdim. Dinleyiciyle telefondaki sohbeti sırasında '’Bana maviyi anlatır mısınız?'’ dediğini anlatan Zaman, "Bende mavi gökyüzü, deniz’’ deyince, telefondaki dinleyicinin '’Bir de umudun rengidir demi’’ dedi. '’Evet, umudun rengi'’ dedim ve ‘Bana umudun rengini anlatın'’ dedi. Programda bu soruya hangi dinleyicimiz cevap vermek ister?' dediğimde ‘’Ben görme engelliyim ve gözlerimin açılacağı umuduyla mavi rengi merak ediyorum'’dedi. Kendisini radyoya çağırdım ‘' Ben bir gün bir film yapacağım, adı bana maviyi anlat olacak, bu hikayeyi senle beraber orada anlatacağız.'’ dedim ve bu hayalimizi bu yıl içinde gerçekleştirdik."

Zaman ‘’Senaryoyu kaleme almadan önce, yönetmenime böyle bir senaryo yazacağım dediğimde kendisi de çok olumlu baktı ve destek verdi.’’ diyerek, şöyle devam etti: ‘’Senaryoyu ilmek ilmek işledim. Kamera arkasında, teknik ekipte, sette, Türkiye'nin tanınmış isimleriyle çalıştık.Ökkeş sevimli, Hasan Bilmeç ve Ali Bilmeç gibi yurt dışındaki yapım ortaklarım bana güvendi ve bu projeyi onlar sayesinde gerçekleştirdik. Türkiye'de ve dünyada başrollerinde gerçek görme ve işitme engelli oyuncuların oynaması dolayısıyla Türkiye'de ve dünyada bu bir ilk. Başka ikinci bir benzeri yok ve ikisi de başrolde. Herkes soruyordu ‘Biri görme engelli, diğeri işitme engelli bunlar birbirleri ile nasıl anlaşacak’

İşte biz bu imkansızı engeli aradan kaldırdık ve gerçekten zoru başardık diyebilirim.’’

Zaman, ’’Biz bu filmi dünya sinema tarihine hediye ediyoruz.’’ ifadesini de kullanarak ‘’Bundan sonra da bu gibi filmler çokça olacaktır diye umut ediyoruz. İzlediğinizde gerçekten yoğun bir duygu seli içerisinde devam ediyor. Bakanlığımızın büyük desteği oldu bize, bu destek sayesinde birçok festivale filmimizi gönderdik. Festival sürecimiz 15 Ocak 2024'e kadar devam edecek. O tarihten sonra festival gizliliği kalkıyor ve birçok platformlarda filmimizi yayınlayacağız. Birçok festivale girdik ve en iyi engelli konu hakkında zaten birçok ödül aldık. Almaya da devam ediyoruz. Aslında amacımız eğer fırsat verilirse görme, işitme, down sendromlular, SMA ve MS hastalarının neler yapabilecek olduklarını göstermekti. Bizde bunu başardık, inşallah yakında filmimizi ulusal ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşturmayı hayal ediyoruz." dedi.

Ödül aldıklarını, yurt dışından mailler yoluyla öğrendiklerini de belirten Zaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Kimler hangi dalda ödül aldı diye haber vermek için hemen telefonla oyuncularımızı arıyorum. Sevinçten ağlıyorlar. Dünyanın dört bir yanından ödül aldık ve her yerden bize sertifikaları geliyor. Sette çektiğimiz bütün sıkıntıları ve yorgunlukları unuttuk. Filmimiz çok yakında televizyon ekranlarında ilk kez gösterilecek"

Bu arada, Trabzon'un çeşitli mekanlarında çekimleri tamamlanan filmin galası geçtiğimiz aylarda Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde geniş bir katılımla yapılmış ve izleyenlerin oldukça beğenisini kazanmıştı.