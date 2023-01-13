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Bandırma'da sikke, tarihi para operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince düzenlenen operasyonda 116 adet sikke, 4 adet yüzük, 3 metal obje ele geçirildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 15:11
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Bandırma'da tarihi para operasyonu

Bandırma'da sikke, tarihi para operasyonu
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince Tarihi Eser Kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada tarihi eser niteliğinde; 116 adet sikke, 4 adet yüzük, 3 metal obje ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. (İHA)

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