Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Haydarçavuş Mahallesi Atatürk Caddesinde 10 AHY 613 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet K.D (35). ara yoldan çıkarak 10 AJD 185 İshak S. (29) hakimiyetindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin arkasında oturan Fulya Ö. (31) motosikletten düşerek ayak bileğini kırdı.

aw895662-04.jpgOlay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (İHA)

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