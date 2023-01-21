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Bandırmaspor Tuzlaspor'a fark attı

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor, Tuzlaspor'u farklı yendi

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 15:55
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Bandırmaspor ikinci yarıda coştu

Bandırmaspor Tuzlaspor'a fark attı
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Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Şengül, Yusuf Susuz

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba (Dk. 68 Oğuz Kaan Güçtekin), Kerim Avcı, Atabey Çiçek (Dk 68 Manos), Koutroumpis, Caner Cavlun, Soukou (Dk. 79 Terzic), Levent Ayçiçek (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Alper Koldaş (Dk. 86 Berkan Mahmut Keskin), Mehmet Özcan

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Mata (Dk. 67 Bilal Başacıkoğlu), Yahaya, Adeniyi (Dk. 80 Kone), Ogün Bayrak, Mehmet Coşkun, Erol Can Akdağ (Dk. 80 Ozan Papaker), Sadi Karaduman (Dk. 80 Gökhan Akkan), Wanga

Gol: Dk. 2 Mata (Tuzlaspor), Dk. 13 Fatih Kurucuk, Dk. 69 Sedat Şahintürk, Dk. 72 ve 90 Manos (Beyçimento Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+5 İsmail Konuk, Dk. 45+8 Wanga, Dk. 55 Ogün Bayrak, Dk. 75 Sadi Karaduman (Tuzlaspor), Dk. 64 Alpay Koldaş, Dk. 66 Mulumba (Bandırmaspor)

 

 

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Erdi İncesarac
21.01.2023 16:35
Hayırlısıyla ikinci devre ilk maçında Tuzlayi tuzladik sağolun büyük Banban  
 
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