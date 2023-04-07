Bandırmaspor'da bir dönem bitiyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da başkan Onur Göçmez, Şubat ayı ortasında görevinden istifa etmiş, takıma da sezon sonuna kadar desteğini devam ettireceğini ifade etmişti.

Göçmez, istifa nedeninin ise Bandırma ve Bandırmaspor'un genel kurula hazırlanmasına süre kazandırmak için olduğunu söyledi. Onursal Başkan Onur Göçmez, bu süre zarfında şirketleşme konusunda görüşmeler yaptığını da belirtti.

ADAY OLMAYACAK

Göçmez, Bandırmaspor'un istikrarlı bir başarı yakalayabilmesi için yeni spor yasası çerçevesinde kulübün futbol şubesinin aktif ve pasifleriyle sportif yapıya devrinin şart olduğunu söyledi. Bu amaçla yönetimde bir komite oluşturulduğunu söyleyen Göçmez, Bandırma'daki yaklaşımın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı.

Onur Göçmez; "Avukatlarımla birlikte yasayı ayrıntılı bir şekilde inceledik. Sonra da kamuoyunda soru işareti olmaması için tüm kesimlerle bir araya gelindi. Yeni spor yasasına göre kurulacak yeni yapının başarısı için iyi niyet çerçevesinde tüm kesimlerin destek vermesi gerektiği her platformda vurgulandı. Ancak şehirde bu birlikteliğin yakalanamaması ve oluşan olumsuz tablo nedeniyle görüşmeler durduruldu. Mevcut şartlarda Başkanlık yapamayacağımı daha önce defalarca açıklamıştım. Sportif A.Ş'ye devir konusunda da güçlü bir birlikteliğin sağlanamaması ve şartların oluşmaması sonrası 1 Mayıs'ta başkanlık için aday olmamaya karar verdim" ifadelerini kullandı..

Başkanlık döneminde yakalanan sportif başarılar kadar Bandırmaspor Akademisi'nden yetişen gençlerin elde ettikleri başarılardan da büyük mutluluk duyduğunu belirten Göçmez, kendi imkanları ile yaptırdığı antrenman tesislerinin de Bandırmaspor'un geleceğine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

BANDIRMASPOR TARİHİNİN EN BAŞARILI BAŞKANI

Onur Göçmez göreve geldiğinde Bandırmaspor, sezonun son haftasında son dakikada bulduğu golle ligde kalmıştı. Bandırmaspor, Göçmez başkanlığında bir sezon sonra TFF 1'inci Lig'e yükseldi. Bordo-beyazlılar, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermiş ancak play-off finalinde İstanbulspor'a mağlup olmuştu. (DHA)