Mesut Bakkal'ı gönderdiler

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor'a 4-1 yenilen Bandırmaspor'da yönetim teknik direktör Mesut Bakkal'ı gönderdi.

Bakkal, maçtan sonra "Bu kadar ucuz goller yerseniz bu mağlubiyet de bu kadar acı oluyor. Bu skor bize hiç yakışmıyor" dedi

Hemen ardından yönetim kurulu bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün kendi evimizde oynadığımız Denizlispor karşılaşması sonrası Hocamız Mesut Bakkal'ın sözleşmesi fesih edilerek kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"