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Bangkok’ta ışıklar 1 saatliğine kapatıldı. İşte sebebi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, her yıl düzenlenen Dünya Saati etkinliği kapsamında, küresel ısınmaya ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla şehrin ışıkları bir saatliğine kapatıldı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 22:42
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Bangkok’ta ışıklar 1 saatliğine kapatıldı. İşte sebebi

Bangkok’ta ışıklar 1 saatliğine kapatıldı. İşte sebebi
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 Bu yıl 30. kez gerçekleştirilen etkinliğe, dünya genelinde birçok şehir de katıldı. Bangkok'ta yapılan etkinliğe, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, ışıkların kapatılmasıyla birlikte şehirdeki bazı simge yapıların karanlıkta yansımasıyla görsel bir şölen oluşturdu.

Bangkok Valiliği ve Tayland Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından organize edilen etkinlikte, 25 Mart akşamı 20.30 ve 21.30 saatleri arasında şehrin ışıkları söndürüldü. Başkentteki Kraliyet Sarayı, tüm resmi binalar, okullar ve üniversite binaları, Budist tapınakları, birçok özel şirket ve alışveriş merkezinin ışıklarını kapatılırken, etkinliğe vatandaşlar da evlerinden katılım gösterdi.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, etkinlik ile alakalı yaptığı açıklamada, enerji tasarrufuna dikkat çekmek için 2008 yılından bu yana düzenlenen organizasyona katılımın her geçen yıl daha da arttığını ifade ederken, yalnızca 2022 yılında yapılan 1 saatlik elektrik kısma etkinliği sonucunda şehirde 78 Megavat enerji ve yaklaşık 20 ton karbondioksit emisyonu tasarrufu sağlandığını belirtti.

Chadchart bu yılki organizasyonda yalnızca bina ışıkları değil, şehirdeki tüm reklam panoları, tüm dekoratif ışıklandırmalar, parklardaki süs havuzları ve heykel aydınlatmalarının da kapatıldığını söyleyerek, bazı otoyolların da ışıklandırmasında güvenli olarak kısılmaya gidildiğini belirtti.

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