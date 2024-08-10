Bangladeş darbesi Hindistan için ne anlama geliyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Profesör Muhammed Yunus'a yeni rolü için en iyi dileklerini iletti. Hindistanlı Lider, Hinduların ve tüm azınlık topluluklarının güvenliğini ve korunmasını sağlamanın önemini vurgulayarak normale hızlı bir şekilde dönme umudunu dile getirdi.

Hindistan için, uzun süredir ortağı olan Hasina'nın utanç içinde ayrılmak zorunda kalmasıyla birlikte zorluklar elbette mevcut.

Yeni Delhi, Hasina yönetiminin onu hayal kırıklığına uğratmayacağından emin bir şekilde Dakka ile ortaklığına yatırım yapmıştı. Sonuç olarak, ardından gelen ikili bir ortaklık yalnızca en zorlu durumların bazılarını çözmekle kalmadı aynı zamanda daha geniş Bengal Körfezi'nde bir çapa olarak ortaya çıktı.

Hasina'nın karar alma sürecini merkezileştirme ve muhalefeti marjinalleştirme eğilimi, Bangladeş'in olgun bir demokrasiye doğru evrilmesini sınırladı. Hasina otoriterliğe doğru sürüklenirken, Yeni Delhi'nin seçenekleri azaldı. Şimdi Hindistan, Dakka'daki yeni liderlikle bağ kurmayı başardığından emin olmak zorunda.

YENİ İLİŞKİLERİN ARAFESİNDE

Hindistan'ın Hasina'yı Bangladeş'ten çıkararak müttefiklerinin yanında duracağını açıkça belirtmesinin ardından, bir sonraki adım Bangladeş'teki yükselen siyasi paydaşlarla etkileşim kurmak olması muhtemel.

Bu, yalnızca Delhi-Dakka ilişkilerinin uzun vadeli istikrarı için değil, aynı zamanda Bangladeş içindeki azınlıkları koruma ve oldukça değişken sınır bölgesini istikrara kavuşturma gibi acil zorlukların yönetilmesi için de gerekli gözüküyor.

Hindistan, Bangladeş ile büyük ölçüde geçirgen 4.096 km'lik bir kara sınırını paylaşıyor. Bu sınır, bir zamanlar isyancı grupların sıkça ziyaret ettiği Batı Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura ve Mizoram eyaletleri boyunca uzanıyor. Ancak Hasina'nın liderliğinde, bu grupların Bangladeş'te sığınak bulması engellendiği için sınır nispeten sakin kaldı. Zaten ülkenin yakın gelecekte türbülansa girme ihtimali yüksek ve Yeni Delhi, sınır güvenlik güçlerinden yüksek alarma geçmelerini şimdiden istedi.

Hindistan'ın Pakistan ve Çin ile olan sınırlarında ciddi zorluklarla karşı karşıya olmasıyla, Bangladeş ile olan yeni gerçeklik ulusal güvenlik için kötüye işaret ediyor.

AŞIRILIK ENDİŞE KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bangladeş'te radikal İslamcıkarun yükselişi, Yeni Delhi'nin yakından izleyeceği bir diğer zorluk. Hasina'dan önce, çeşitli aşırı gruplar Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) hükümetinin himayesinde gelişiyordu.

Ansarullah Bangladeş Ekibi, Hizb ut-Tahrir ve Cemaatü'l-Mücahit Bangladeş (JMB) gibi grupların birçoğunun Pakistan merkezli çeşitli terörist örgütlerle ve İstihbarat Teşkilatı (ISI) ile bağlantıları vardı. Bangladeş'teki mevcut durum, bu bağlantıları yeniden canlandırmak için yeni olasılıkları olası kılıyor.

Cemaat-i İslami, Hasina'yı deviren son isyanların temel kışkırtıcılarından biri olarak yaygın olarak görülüyor. Hasina hükümeti bu grubu 2013'te yasaklamıştı ancak bugün büyük bir siyasi güç olarak yeniden ortaya çıktı.

Hasina'dan önce Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) hükümetinin himayesinde çeşitli aşırılıkçı gruplar gelişiyordu.

Hinduların sistematik olarak hedef alınması, Hindistan-Bangladeş bağları için de bir zorluk teşkil ediyor çünkü Yeni Delhi'de Dakka ile herhangi bir etkileşime karşı havayı sertleştirecek. Her iki ülkedeki iç siyaset, birbirlerine yönelik hızla kötüleşen algıları olgun bir şekilde ele almak zorunda kalacak.

KOMŞULARI DENGELEME ZORUNLULUĞU

Son yıllarda, iki Güney Asya komşusu, Bengal Körfezi'ni bölgesel ekonomik çerçevenin merkezi haline getirmek için ticareti ve bağlantıyı artırmaya odaklandı. Siyasi güven, günümüzün ekonomik ortaklıklarını şekillendirmede önemli bir değişkendir. Dakka'daki yeni hükümet Delhi'de güven yaratamazsa, ikili ekonomik angajmanın eski paradigmasını canlandırmak mümkün olmayacaktır. Bu, Hindistan için bir kayıp olacaktır çünkü kuzeydoğu bölgesini ekonomik olarak dinamik hale getirme yeteneği, güçlü Hindistan-Bangladeş ekonomik bağlarına dayanıyor. Ancak, ekonomik potansiyelini yeniden canlandırmak için iki bölgesel ekonomik ortağını -Hindistan ve Çin- etkili bir şekilde kaldıraçlayan Bangladeş için de bir kayıp olacaktır.

Yeni Delhi, Pakistan ve Çin'in Bengal Körfezi'nin sorunlu sularında balık tutmaya çalışmasından da çekinecektir. Coğrafyanın mantığı, hem Delhi hem de Dakka'nın özlemlerini beslemek için birbirleriyle etkileşime girmeleri gerektiğini dikte ediyor.

Hasina iktidara gelmeden önce Hindistan-Bangladeş bağları konusunda ne kadar umutsuzluk olduğunu unutmak kolaydır. Ancak Hindistan kendisini önde gelen bir küresel güç olarak gördüğü bir zamanda, Güney Asya'daki en önemli ortağından kaynaklanan zorlukları görmezden gelemez.