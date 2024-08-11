Sıfır araç almak isteyenler dikkat: Renault'tan 513 bin TL'ye fırsat başladı

Renault Duster'ın piyasaya sürülüş fiyatı 1.249.000 TL olarak belirlenmişken, ÖTV indirimi uygulanan bireyler için bu rakam 512.778 TL'ye kadar gerilemektedir. Bu özel indirim, belirli bir zaman dilimi için geçerli olup, otomobil edinmeyi hedefleyen kişiler için oldukça avantajlı bir seçenek haline geldi.

ÖTV indiriminden yararlanarak araç satın alacak kişilerin, satıştan sonraki ilk 5 yıl içinde aracı satmamaları gerekmektedir. Eğer bu süre zarfında araç satılırsa, devlet tarafından ÖTV indirimi nedeniyle ödenmeyen vergi miktarının geri istenme hakkı saklı tutulmaktadır.

ÖTV İNDİRİMİNİN FAYDALARI NEDİR?

Yakın zamanda gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyet sağlanarak, bireylerin otomobil satın almasına olanak tanınmıştır. Bu düzenleme, engelli vatandaşlar başta olmak üzere, belirli şartları taşıyan kişilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. ÖTV muafiyeti, uygun şartları yerine getiren bireylerin, otomobil satın alırken vergiden muaf tutulmalarını mümkün kılmaktadır. Engellilik durumu bulunan kişiler, bu muafiyet sayesinde, daha ekonomik fiyatlarla araç sahibi olabilmektedirler.