Bangladeş seçimlerinde beşinci kez Şeyh Hasina kazandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
Bangladeş seçimlerinde beşinci kez Şeyh Hasina kazandı
Bangladeş'te gerçekleştirilen seçimlerde, ülkenin mevcut lideri Şeyh Hasina peş peşe 5.kez sandıktan galip çıktı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ana muhalefet partisinin boykot ettiği genel seçimlerde beşinci dönem görevde kaldı. Hasina yirmi yıldır iktidarda ve ülkenin en uzun süre hizmet veren başbakanı olarak görevine devam edecek.

Pazar günü sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra yerel basında Hasina'nın 225 parlamento sandalyesinden 172'sini kazandığı bildirildi.

Hasina'nın zaferi seçim öncesinde de beklenen bir sonuç olarak yorumlanırken ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), oylamadan önceki haftalarda binlerce üyesinin tutuklanmasının ardından seçimi boykot etti.

BNP yetkilileri Hasina'yı önceki seçim zaferlerine hile karıştırmak ve kolluk kuvvetlerini siyasi rakiplerine karşı silah olarak kullanmakla suçladı.

Hasina 76 yaşında ve ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı olarak tarihteki yerini alırken, Bangladeş'in ilk sömürge sonrası liderinin kızı olarak tanınıyor.

Hasina bu son seçim zaferinden önce, 1996-2001 yılları arasında ve 2009'dan itibaren de başbakan olarak görev yaptı.

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