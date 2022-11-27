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Bangladeş'te deniz ulaşımı işçileri ülke çapında greve gitti

Bangladeş'te binlerce deniz ulaşımı işçisi, ücret artışı talebiyle ülke genelinde greve gitti.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 21:58
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Bangladeş'te deniz ulaşımı işçileri ülke çapında greve gitti

Bangladeş'te deniz ulaşımı işçileri ülke çapında greve gitti
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Bangladeş'te deniz ulaşımı işçileri, asgari ücretin 20 bin Bangladeş takası (yaklaşık 200 dolar) olması dahil belli taleplerin kabulü için süresiz grev başlattı.

Deniz ulaşımı işçileri örgütünün ortak platformu Bangladeş Deniz Ulaşımı İşçileri Federasyonu'nun merkez komitesi üyesi Atiqul İslam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son yıllarda hızla artan fiyatlardan zarar görüyoruz ve aldığımız maaşla ailelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Yasal talebimizi duyurmak için bir hareket organize etmekten başka çaremiz yoktu" ifadelerini kullandı.

Küresel salgın ve huzursuzluk ortamında bugüne kadar herhangi bir eylemde bulunmadıklarını kaydeden İslam, "Hükümet, 2016'da beş yıl süreyle asgari ücreti 7 bin 500 taka (75 dolar) olarak belirlemişti ve bu uygulama 2021'de sona erdi. Hükümetin bizlerle görüşmesini bekledik, ancak herhangi bir girişimle karşılaşmazken temel ihtiyaç fiyatlarının da arttığını gördük" dedi.

Bangladeş Tüketici Birliği lideri M. Shamsul Alam da konuya ilişkin değerlendirmesinde hükümetin meseleyi derhal çözmesi gerektiğini, yoksa bu durumun yerel piyasada olumsuz bir etkiye neden olacağını belirtti.

Alam, "İthalatçılar, ürünleri zamanında indiremezse tazminat ödemek zorunda kalacak. Ayrıca yerel piyasada ürünlerin tedariki de krize neden olacak. Sonuçta günlük ürünlerin fiyatları da artacak" şeklinde uyarıda bulundu.

Ülkenin güney bölgesinde yer alan Chattogram'daki ana limanda yaklaşık 1600 gemide ürünler beklerken, fiyatlarda artış ve temel ürünlere erişimde sıkıntı yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

Grev sürerken yolcu gemilerinin çalışmasının da askıya alınması, nehir bölgesinde yaşayan çok sayıda kişinin sorun yaşamasına neden oldu.

Brahmaputra, Ganj, Surma, Atrai, Mahananda, Teesta ve Karnaphuli gibi büyük nehirlere ev sahipliği yapan Bangladeş’te, çok sayıda kişi yerleşim yerlerinin arasından geçen su yolları ile ulaşım sağlıyor.

Bangladeş'te yaklaşık 300 bin deniz ulaşımı işçisi bulunuyor. (AA)

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