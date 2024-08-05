Bangladeş’te halkın neden ayaklandığı ortaya çıktı. Kamudaki liyakatsiz işe alımlar halkı sokağa döktü

Bangladeş'te son üç haftada gerçekleşen protestolarda, resmi rakamlara göre 147, yerel kaynaklara göre ise 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Gösteriler, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına duyulan tepkiyle başladı ve kısa sürede hükümet karşıtı bir harekete dönüştü.

BAŞBAKAN HASİNA ÜLKEDEN AYRILDI

Protestoların artması üzerine İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ilan ederek resmi tatil duyurdu, ancak bu önlemler yetersiz kaldı. On binlerce protestocu Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutuna saldırdı. Bu olayların ardından Hasina istifa etti ve askeri bir helikopterle Hindistan'daki güvenli bir bölgeye gitti.

Bangladeş ordu şefi General Waker-Uz-Zaman, halka hitap ederek krize "bu gece" bir çözüm bulunacağını açıkladı. Uz-Zaman, geçici bir hükümet kurmak amacıyla muhalefet partileriyle görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Protestocular, Hasina hükümetinin istifasını ve gösterilerde hayatını kaybedenler için adalet talep etti.

PROTESTOLAR NEDEN BAŞLADI?

Başbakan Hasina'nın son dönemde attığı adımların durumu kötüleştirdiğini düşünülüyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında, kota reformu hareketine değinen Hasina, bağımsızlık yanlıları ve karşıtları tanımlarını kullanarak tartışma yarattı. Bu söylem, son 10 yıldır partisinin benimsediği bir dilin devamıydı.

Hasina, "Özgürlük savaşçılarının torunları kotaları almazsa, Razakarlar'ın (Pakistan işbirlikçileri) torunları mı kotaları almalı? Benim sorum bu" diyerek konuyu gündeme getirdi. Bu açıklamanın ardından, çeşitli kampüslerdeki öğrenciler başbakanın sözlerine tepki göstererek protestolar düzenlemeye başladı.

Öte yandan ülke yönetimin devrilmesinin en önemli sebebinin ülkede kamu atamalarındaki liyakatsızlık olduğu iddia edildi.

KONTENJAN DÜŞÜRÜLDÜ AMA ETKİSİ OLMADI

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, protestoların başlangıcına neden olan kararda değişiklik yaparak, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılan kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 5'e indirdi. Ancak bu karar da tansiyonu düşürmeye yetmedi. Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alemgir, hükümeti keyfi tutuklamalar yapmakla suçladı. Öte yandan, Başbakan Hasina muhalefet partilerini ülkenin kalkınmasına zarar vermek ve uluslararası imajını zedelemekle suçladı.