Bangladeş'te göstericiler resmi konutu bastı. Başbakan terk etmek zorunda kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bangladeş'te göstericiler resmi konutu bastı. Başbakan terk etmek zorunda kaldı

Son dakika haberi... Bangladeş'te protestolar şiddetleniyor! Gösterilerde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkenin Başbakanı Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle resmi konutundan ayrılarak güvenli bir yere geçtiği bildirildi.

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki olarak başlayan protestolar, zamanla hükümet karşıtı eylemlere dönüştü. Son üç hafta içinde yüzlerce kişi yaralanırken veya hayatını kaybederken, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

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GÖSTERİCİLER RESMİ KONUTU BASTI

Hükümet karşıtı protestocular, Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutuna baskın düzenledi. Bu esnada ordu komutanı, siyasi parti liderleriyle toplantı halindeydi.

BAŞBAKAN HELİKOPTERLE KAÇTI

Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri bir helikopterle resmi konutundan ayrılarak güvenli bir yere geçtiği bildirildi.

GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURULACAK

Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina'nın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle resmi konutunu terk etmesinin ardından ülkede bir geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

SARAY YAĞMALANIYOR

Protestocular PM Residence'a girdi ve Şeyh Hasina'nın yatak odasında eğlendi

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PROTESTOCULAR İSTİFA TALEP ETTİ

Bangladeş'in çeşitli bölgelerinde protestocular 4 Ağustos'ta yeniden sokaklara çıkarak hükümetin istifasını talep etti. Sivil itaatsizlik çağrıları yapılarak "vergi ödememe ve işe gitmeme" gibi yöntemler kullanıldı. Protestocular bazı kamu binalarına saldırıp araçları ateşe verdi. 4 Ağustos'taki gösterilerde, Avami Birliği destekçileri ile protestocular arasında yaşanan şiddet olaylarında 93 kişi hayatını kaybetti.

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