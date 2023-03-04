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Bangladeş'te oksijen tüpü dolum tesisinde patlama: 6 ölü, 25 yaralı 

Bangladeş'te bir oksijen tüpü dolum tesisinde meydana gelen patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 23:32
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Bangladeş'te oksijen tüpü dolum tesisinde patlama: 6 ölü, 25 yaralı 

Bangladeş'te oksijen tüpü dolum tesisinde patlama: 6 ölü, 25 yaralı 
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Bangladeş'in Sitakunda bölgesindeki bir oksijen tüpü dolum tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis Şefi Tofazzel Ahmed, patlamanın Sitakunda'da oksijen tüpü dolum tesisinde yerel saatle 16.30'da meydana geldiğini ve çok sayıda işçinin içeride mahsur kaldığını söyledi. Yetkililer, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, içeride kalan işçilerin tahliyesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. 

Geçtiğimiz yıl haziran ayında, aynı bölgede bir konteyner deposunda patlama meydana gelmiş, 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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