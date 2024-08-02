Bangladeş'te protestolar büyüyor. 1 polis ölü 100'den fazla yaralı

Kaynak: AA
Bangladeş'te protestolar büyüyor. 1 polis ölü 100'den fazla yaralı

Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolarda 1 polis hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Khulna kentindeki gösterileri dağıtmak isteyen polis, göstericilere plastik mermi ve gaz bombaları ile müdahale etti. Polisin müdahalesiyle artan çatışmalarda 1 polis yaşamını yitirdi. Olaylarda 20'si polis olmak üzere, 100'den fazla kişi yaralandı.

Khulna Üniversitesi Tıp Merkezi doktorlarından Milan Bisvas, 80 öğrencinin hastanede tedavi edildiğini, bu öğrencilerin çoğunun göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle yaralandığını belirtti. Bisvas, durumu daha ciddi olan öğrencilerin ise bölgedeki başka bir hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Khulna'daki bir hastanenin idari görevlisi Hamidul İslam ise hastaneye getirilen dört polisten birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer üç polisin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Polislerin kimseyi doğrudan hedef almadığını belirten Komiser Mozammel Haque, ölen polisin protestocular tarafından dövüldüğünü söyledi.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı. Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı ifade edilmişti.

Bugün ise yaklaşık 2 bin kişi, temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli yerlerinde toplanmıştı. Polis, sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilerin etrafını sarmıştı. Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı. Gösteriler sırasında 18 yaşındaki bir öğrencinin kalçasına mermi isabet ettiği bildirilmişti.

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