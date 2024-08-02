Eski eşinin selasını okutup "Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" diyen zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA
Eski eşinin selasını okutup "Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" diyen zanlı tutuklandı

Bursa'da, eski dini nikahlı eşine yönelik camide okunan selanın ardından gözaltına alınan kişi, mahkemede 'tehdit' iddiasıyla ev hapsine mahkum edildi. Söz konusu birey, devam eden soruşturma kapsamında 'ısrarlı takip' suçlamasıyla yeniden yargı önüne çıkarıldı ve mahkeme tarafından tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderilmesine hükmedildi.

Tuğçe Emir, 6 yıl önce Zafer Kufacı ile dini bir nikahla evliliğe adım attı. Ancak evlilikleri, bir buçuk yıl önce yaşanan ciddi anlaşmazlıklar neticesinde sona erdi ve Emir, çocuğunu da alarak ailesinin yanına yerleşti. Emir, eski eşi Kufacı'nın kendisine ölüm tehditleri içeren mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Bu iddiaların ardından, yaşadığı mahalledeki camiden kendi adına okunan sela sesini duyunca büyük bir şok yaşadı ve derhal cami yetkilileriyle iletişime geçti. Cami yetkilileri, yanlışlıkla okunan selanın düzeltilmesi için hoparlörden duyurular yaptı. Bu olayın ardından büyük bir endişe yaşayan Emir, hemen polis merkezine başvurdu.

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VERDİRTTİĞİ SELAYI GÜLEREK VİDEO İLE KAYDI ALDI

Bursa'da yaşanan olayda, Zafer Kufacı'nın eski eşi Tuğçe Emir hakkında yanıltıcı bilgiler içeren bir kağıt imama vererek, öğle namazı sırasında sela okutması büyük tepki çekti. Kufacı'nın bu anları kaydettiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerin yayılmasının ardından, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, eski eşinin kendisine çocuğunu göstermemesi nedeniyle, "Çocuğumu bana göstermediği için yaptım. Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" ifadesini kullandı. Mahkeme, işlemleri tamamlanan Kufacı'ya ev hapsi cezası verdi.

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Ancak Tuğçe Emir, Kufacı'nın ev hapsine rağmen dışarıda dolaştığını ve kendisini tehdit ettiğini iddia ederek endişelerini dile getirdi. Kufacı ise, çocuğunu göremediği için böyle bir yol seçtiğini ve tehdit amacı gütmeyip mizah yaptığını söyledi. Tuğçe Emir, “Ev hapsi verildi ama hala dışarıda geziyor, beni tehdit ediyor. Korkudan dışarı çıkamıyorum” dedi. Eski dini nikahlı eşi Zafer Kufacı ise, “Çocuğumu bana göstermiyor. Ben de tehdit değil, mizah amaçlı yaptım” diyerek kendini savundu.

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BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bursa'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, ‘ısrarlı takip' iddiasıyla suçlanan bir kişi, yeniden yargı önüne çıktı. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi ve bu kararla birlikte şüpheli, cezaevine gönderildi.

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