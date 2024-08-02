100 lotunuz 1909 lot olacak. Borsa'yı kasıp kavuracak gelişme

SPK'nın son bülteninde, Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arz izahnamesinin onaylandığı duyuruldu.

Ayrıca, 5 şirketin bedelsiz ve 2 şirketin bedelli sermaye artırımına onay verildiği belirtiliyor.

Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Osmanlı Yatırım Menkul Kıymetler AŞ de yer alıyor.

Osmanlı Yatırım, 379 milyon 57 bin 391 TL (%1809.98) tutarında bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul ettirdi.

Bu bedelsiz işlem sonucunda, yatırımcıların hesaplarında 100 lot olan bir yatırımcının payları, bölünme sonrası toplamda 1909.98 lota çıkacak. Şirket, bedelsiz süreçle ilgili tarihleri önümüzdeki günlerde açıklayacak.

BEDELLİ VE BEDELSİZ ONAYI GELEN ŞİRKETLER

SPK, son bülteninde çeşitli şirketlerin sermaye artırımı başvurularını onayladı. İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin her birinin 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımları onaylandı.

Ayrıca, Türkiye Sigorta AŞ'nin 3 milyar 838 milyon 476 bin 637 lira, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 2 milyar 236 milyon 400 bin 779 lira, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 559 milyon 30 bin lira, Osmanlı Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 379 milyon 57 bin 391 lira ve Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 420 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvuruları da kabul edildi.