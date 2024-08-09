Banka hisselerinde sert düşüş

Bankacılık endeksinde düşüşler yüzde 4’ü buldu.

Akbank hisseleri 12:30’da devre kesiciyle işlemlere tek fiyat emir toplama ile devam etti. Önceki gün 55,85 lira seviyesinden kapanış gerçekleştiren Akbank, bugün 53,60 lira seviyesine geriledi. Akbank’ta görülen bu gerilemenin ardından devre kesici aktif hale geldi ve işlemler 12:45’te yeniden başladı.

Benzer şekilde, İş Bankası hisseleri de yüzde 4,33’lük bir düşüşle 13,62 TL’den 13,03 liraya düşünce 12:51 itibarıyla devre kesildi. İşlemler tek fiyat emir toplamayla devam ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 10.160,02 puandan başladı. Saat 14.49’da yüzde 1,12’lik düşüşle kayıplarını derinleştirerek 9.985 seviyesine geriledi.