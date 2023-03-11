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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacağını uyurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımladığı ilana göre, 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli personel alınacaktır.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:15
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacağını uyurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacağını uyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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