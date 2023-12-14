Bankacılık sektöründe mevduatlar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil), aynı haftada 18 milyar 698 milyon 607 bin lira yükselerek 14 trilyon 603 milyar 743 milyon 742 bin liraya ulaştı. Bu haftada bankalardaki TL mevduatı yüzde 0,22 oranında artış göstererek 8 trilyon 273 milyar 925 milyon 766 bin liraya, YP mevduatı ise yüzde 0,14 oranında azalarak 5 trilyon 685 milyar 181 milyon 370 bin liraya geldi. Bankalardaki toplam YP mevduatı, geçen hafta 207 milyar 737 milyon dolar seviyesindeydi. Bu tutarın 175 milyar 348 milyon doları, yurt içinde yaşayan kişilerin hesaplarında bulunuyordu. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatı, 8 Aralık tarihinde parite etkisi çıkarıldığında 485 milyon dolar artmıştı.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERDE ARTIŞ VAR

Mevduat bankalarının tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,39 oranında artarak 1 trilyon 397 milyar 809 milyon 97 bin liraya çıktı. Aynı haftada taksitli ticari krediler yüzde 0,10 oranında yükselerek 1 trilyon 219 milyar 670 milyon 619 bin liraya, kredi kartı bakiyeleri ise yüzde 0,66 oranında azalarak 1 trilyon 424 milyar 508 milyon 793 bin liraya geldi. Mevduat bankalarının tüketici kredilerinin 397 milyar 27 milyon 816 bin lirası konut kredisi, 69 milyar 547 milyon 504 bin lirası taşıt kredisi ve 931 milyar 233 milyon 777 bin lirası da diğer krediler olarak dağıldı.

Bankacılık sektörünün TCMB ile birlikte toplam kredi hacmi, 8 Aralık haftasında 11 milyar 946 milyon 903 bin lira düşerek 10 trilyon 864 milyar 984 milyon 30 bin liraya indi. Toplam kredi hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,76 oranında arttı.