Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bülten kapsamında, sektörün kredi hacmi 26 Nisan itibarıyla 198 milyar 631 milyon TL artış kaydetti.

İlgili dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 899 milyar 25 milyon TL’den 13 trilyon 97 milyar 656 milyon TL’ye çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 57 milyar 905 milyon TL artışla 15 trilyon 822 milyar 866 milyon TL’yi gördü.

TÜKETİCi kredilerinin tutarı 1 trilyon 639,2 milyar TL

Açıklanan veriler kapsamında, tüketici kredilerinin tutarı, 26 Nisan itibarıyla 16 milyar 614 milyon TL artarak 1 trilyon 639 milyar 195 milyon TL’ye yükseldi. İlgili kredilerin 444 milyar 356 milyon TL’si konut, 90 milyar 653 milyon TL’si taşıt ve 1 trilyon 104 milyar 185 milyon TL’si ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 17 milyar 858 milyon TL artarak 1 trilyon 618 milyar 388 milyon TL’yi gördü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artarak 1 trilyon 395 milyar 122 milyon TL’ye yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 565 milyar 394 milyon TL’sini taksitli, 829 milyar 727 milyon TL’sini taksitsiz borçlardan oldu.