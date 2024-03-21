Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Kaynak: AA
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 200,7 milyar TL artışla 15 trilyon 935,6 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayınladı.
Yayımlanan istatistiklerde, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 15 Mart ile biten haftada 200 milyar 675 milyon 38 bin TL artış kaydederek 15 trilyon 935 milyar 631 milyon 866 bin TL’ye çıktı.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,96 yükselişle 8 trilyon 713 milyar 53 milyon 987 bin TL, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,96 artışla 6 trilyon 555 milyar 150 milyon 58 bin TL oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçtiğimiz hafta hafta 215 milyar 313 milyon dolar olurken, bu tutarın 182 milyar 815 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler incelendiğinde, 15 Mart’tan bu yana 1 milyar 990 milyon dolarlık artış yaşandı.
Taksitli ticari kredi miktarı artış gösterdi
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçtiğimiz hafta yüzde 0,15 azalış göstererek 1 trilyon 504 milyar 810 milyon 327 bin TL oldu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,95 yükselişle 1 trilyon 436 milyar 886 milyon 339 bin TL’ye yükseliş gösterirken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,40 azalarak 1 trilyon 734 milyar 418 milyon 483 bin TL’ye geriledi.

İlgili Haberler
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklandı
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklandı
ASELSAN ile MSB arasında dev anlaşma
ASELSAN ile MSB arasında dev anlaşma
Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta yükseldi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta yükseldi
Son Haberler
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü Gündem
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var Spor
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi Video
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet Siyaset
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı Yerel Haberler
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı Gündem
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı