Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayınladı.

Yayımlanan istatistiklerde, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 15 Mart ile biten haftada 200 milyar 675 milyon 38 bin TL artış kaydederek 15 trilyon 935 milyar 631 milyon 866 bin TL’ye çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,96 yükselişle 8 trilyon 713 milyar 53 milyon 987 bin TL, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,96 artışla 6 trilyon 555 milyar 150 milyon 58 bin TL oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçtiğimiz hafta hafta 215 milyar 313 milyon dolar olurken, bu tutarın 182 milyar 815 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler incelendiğinde, 15 Mart’tan bu yana 1 milyar 990 milyon dolarlık artış yaşandı.

Taksitli ticari kredi miktarı artış gösterdi

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçtiğimiz hafta yüzde 0,15 azalış göstererek 1 trilyon 504 milyar 810 milyon 327 bin TL oldu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,95 yükselişle 1 trilyon 436 milyar 886 milyon 339 bin TL’ye yükseliş gösterirken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,40 azalarak 1 trilyon 734 milyar 418 milyon 483 bin TL’ye geriledi.