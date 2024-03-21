Merkez Bankası rezervleri eriyor

Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri eriyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya oranla 2 milyar 636 milyon dolar azalış göstererek 127 milyar 897 milyon dolara indi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri yayımladı.
Yayımlanan istatistiklere göre, 15 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 894 milyon dolar azalış kaydederek 74 milyar 891 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 8 Mart'ta 77 milyar 785 milyon dolar düzeyindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 258 milyon dolar artış göstererek 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar gerileyerek 130 milyar 533 milyon dolardan 127 milyar 897 milyon dolara düştü.

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