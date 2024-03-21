İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklandı

Kaynak: AA
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklandı
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 5,25'te seviyesinde sabit tuttu.

BoE tarafından yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısında üyelerin 8'inin politika faizinin sabit tutulması ve birinin de 25 baz puan indirimle yüzde 5'e çekilmesi yönünde oy kullandığı aktarıldı.
Ülkede yıllık enflasyonun şubatta yüzde 3,4 ile beklentilerin altına gerilediği hatırlatılan açıklamada, hizmet sektörü enflasyonunun da düşmesine rağmen yüzde 6,1 ile hala yüksek seviyede olduğu belirtildi.
BoE BGaşkanı Bailey, "Bugün politika faizini yine yüzde 5,25'te sabit tuttuk çünkü enflasyonun yüzde 2 hedefimize düşeceğinden ve o seviyede kalacağından emin olmamız gerekiyor. Henüz faizi indirebilecek bir noktada değiliz ama işler doğru yönde ilerliyor." İfadelerini kullandı.

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