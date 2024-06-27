Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan haftalık para ve banka istatistikleri...TCMB'ye göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 21 Haziran haftasında artış gösterdi. Mevduatlar 104 milyar 815 milyon 210 bin lira artış gösterirken, toplam mevduat 16 trilyon 943 milyar 72 milyon liraya ulaştı.



Bankalardaki Türk Lirası mevduatlar yüzde 0,20 düşüş gösterdi. Rakam



Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,20 düşüşle 10 trilyon 152 milyar 564 milyon liraya geriledi. Yabancı para cinsinden mevduatlar ise yüzde 2,5 artış göstererek, 6 trilyon 54 milyar 893 milyon liraya ulaştı.



Bankalarda bulunan toplam Yabancı Para mevduatı, geçen hafta 196 milyar düzeyinde kayıtlara geçti. Bu tutarın 165 milyar 162 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında olduğu açıklandı. Böylece yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatı 21 haziran itibarıyla 1 milyar 629 milyon dolarlık artış gösterdi.



TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI DÜŞÜŞ YAŞANDI



Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,10 azalış gösterdi. Rakam 1 trilyon 614 milyar 811 milyon liraya geriledi. Bu dönemde taksitli ticari kredilerde düşüş yaşanırken, 1 trilyon 541 milyar 753 milyon liraya düştü. Kredi kartları bakiyesinde de bu hafta dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Buna göre yüzde 3,04 gerileyen kredi katları bakiyesi 1 trilyon 883 milyar 87 milyon liraya geriledi.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 61 milyon lirası konut olarak kayıtlara geçti. 69 milyar 319 milyon 682 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 142 milyar 430 milyon 702 bin lirası diğer kredilerden oluştu.