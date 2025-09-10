Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizlerinde yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında eylül ayı politika faizini duyuracak. Piyasa beklentileri, TCMB’nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 43’ten yüzde 41’e çekeceği yönünde yoğunlaşırken, bu kararın banka mevduat faizleri üzerinde doğrudan bir etkisi olacağı öngörülüyor. Bazı bankalar, PPK kararını beklemeden mevduat faizlerinde 200 baz puanlık indirimlere başladı, bu da piyasalarda hareketliliğe yol açtı.

Birçok ekonomistle gerçekleşen beklenti anketine göre, ekonomistlerin çoğunluğu TCMB’nin politika faizini 200 baz puan düşüreceğini tahmin ediyor. Bazı ekonomistler de 250 baz puan indirim görürken bazı ekonomistler ise 300 baz puan indirim öngörüyor. Ankete göre, yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı yüzde 36,5 olarak hesaplandı. Temmuz 2025’te yapılan PPK toplantısında faiz 300 baz puan indirilerek yüzde 46’dan yüzde 43’e çekilmişti. Bu indirim, enflasyondaki gerileme ve iç talepteki yavaşlamanın TCMB’yi kademeli bir gevşeme politikasına yönelttiğini gösteriyor.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nda 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak koruduklarını, 2026 için yüzde 12’den yüzde 16’ya, 2027 için ise yüzde 8’den yüzde 9’a revize ettiklerini belirtti. Bu revizyonlar, faiz indirimlerinin kontrollü bir şekilde devam edebileceğine işaret ediyor.

BANKA MEVDUAT FAİZLERİNDE HIZLI DÜŞÜŞ

PPK kararını beklemeden harekete geçen bazı bankalar, mevduat faizlerini 200 baz puan düşürerek piyasaya erken sinyal verdi. Temmuz ayındaki 300 baz puanlık indirim sonrası bankalarda mevduat faizleri yüzde 49-50 bandından yüzde 43-46 seviyelerine gerilemişti. Yetkili bir isim, “Politika faizinde 200 baz puanlık bir indirim, mevduat faizlerinde de yaklaşık 2 puanlık bir düşüşe yol açabilir. Şu anda mevduat faizleri yüzde 43 civarında seyrediyor ancak indirim sonrası bu oran yüzde 41’e yaklaşabilir” dedi. Yetkili isim, kredi faizlerinde ise düşüşün daha sınırlı olabileceğini, yüzde 2,60-2,70 seviyelerine gerileyebileceğini ekledi.

Bankaların internet sitelerinde ilan ettikleri mevduat faiz oranlarına göre 100 bin liraya kadar mevduata 32 ay vadede en düşük faiz oranı veren banka yüzde 35,5 ile İş Bankası. İş Bankası’nı yüzde 36 faiz oranı ile Vakıfbank, yüzde 38 ile Ziraat Bankası yüzde 38,5 ile TEB izliyor. Bu bankalarda 32 gün vadeye bile yüzde 40’ın altında mevduat faiz oranı uygulanmaya başlaması dikkat çekti. Fibabanka yüzde 40, Yapı Kredi yüzde 41, Garanti BBVA ve Akbank yüzde 43,5, Halkbank yüzde 44, Denizbank ise yüzde 45 faiz oranları verdiğini ilan ediyor.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ: TEMKİNLİ GEVŞEME DEVAM EDECEK

Uluslararası finans çevreleri, TCMB’nin faiz indirim sürecini yakından izliyor. JPMorgan, daha önce eylül ayı için 300 baz puan indirim öngörürken, son enflasyon verilerinin beklentileri aşması nedeniyle tahminini 200 baz puana düşürdü. Kurum, yıl sonu için politika faizini yüzde 37 olarak bekliyor. Morgan Stanley’den yapılan bir değerlendirmede, TCMB’nin enflasyonla mücadelede sıkı duruşunu korurken ekonomik büyümeyi desteklemek için kademeli indirimlere yöneldiği belirtildi. Bluebay Varlık Yönetimi’nden Tim Ash ise temmuz ayındaki 300 baz puanlık indirimin beklentilerin üzerinde olduğunu, bu tür adımların enflasyon beklentilerini riske atabileceğini savundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE PİYASA DİNAMİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, haziran 2025’te yıllık enflasyon yüzde 35,05’e gerilerken, aylık enflasyon yüzde 1,37 olarak kaydedildi. TCMB’nin Haziran 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,9’a, 2026 beklentisi ise yüzde 17,4’e düştü. Bu veriler, faiz indirimleri için uygun bir zemin oluşturuyor. Ancak, TEPAV’ın bir raporuna göre, politika faizindeki indirimler mevduat faizlerini doğrudan etkilerken, kredi taleplerinde güçlü bir artış için daha fazla indirim beklenebilir. Rapor, mevduat faizlerindeki düşüşün hanehalkı tasarruf eğilimini azaltabileceğini ve hisse senedi piyasalarına ilgiyi artırabileceğini belirtiyor.

MEVDUAT SAHİPLERİNE VE YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Uzmanlar, mevduat sahiplerinin faiz indirim sürecinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Finansal danışman yetkili bir isim, “Mevduat faizlerindeki düşüş, tasarruf sahiplerini alternatif yatırım araçlarına yöneltebilir. Ancak, enflasyonist baskılar hâlâ mevcut. Bu nedenle, yatırım kararlarında risk ve getiri dengesi iyi analiz edilmeli” diyor. Bankaların erken faiz indirim hamleleri, tüketicilerin daha düşük getiriyle karşılaşabileceğini gösteriyor, bu da uzun vadeli finansal planlamada temkinli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

FAİZ İNDİRİMİNİN PİYASALARA ETKİSİ

200 baz puanlık bir faiz indirimi, mevduat faizlerinin yanı sıra kredi maliyetlerini, döviz kurlarını ve Borsa İstanbul’u etkileyecek. Hikmet Baydar, indirimin döviz kurlarında büyük bir yükselişe yol açmayacağını, aksine tahvil piyasalarına alım getirebileceğini belirtti. Ancak, küresel ticaretteki korumacılık eğilimleri ve jeopolitik riskler, TCMB’nin kararlarını karmaşık hale getiriyor.

MEVDUAT FAİZLERİ VE PİYASALAR NEFESİNİ TUTTU

TCMB’nin 11 Eylül’de açıklayacağı faiz kararı, banka mevduat faizlerinden kredi maliyetlerine kadar geniş bir yelpazede etkili olacak. 200 baz puanlık indirim beklentisi, ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedeflerken, mevduat sahipleri için getiri kaybı riskini artırıyor. Saat 14:00’te açıklanacak karar, piyasaların yeni yönünü belirleyecek.