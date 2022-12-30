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ATM'den çektikleri paralar böyle çıktı. Bankalar da bunu yaparsa

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir ATM'da para çeken vatandaşlar bir şokla karşılaştı. Bankamatiğin verdiği banknotların çoğu yırtık ve boyalı olduğu iddia edildi. Bankamatiğe para geri yatırılmak istendi ancak almadı, olaya Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş müdahele etti. Banka müdürü arandı, konuyla ilgili kayıt oluşturuldu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 17:10
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Bankalar da bunu yaparsa. ATM'den çektikleri paralar böyle çıktı

ATM'den çektikleri paralar böyle çıktı. Bankalar da bunu yaparsa
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İHA'nın haberine göre bankamatikten çıkan paralar vatandaşı kızdırdı.Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir bankaya ait ATM’den para çeken vatandaşlar, gelen kağıt banknotların bir çoğunun yırtık ve boyalı olduğunu gördü. 

Banka kapalı olduğu için paraları aynı ATM’den geri yatırmak isteyen vatandaşlar, ATM’nin paraları geri almaması üzerine kaymakam Kenan Aktaş’ı aradı. Evinden çıkan Aktaş, mağdur vatandaşların yanına gitti.

ATM’den çekilen paraların yırtık ve mürekkepli olduğunu gören Kaymakam Aktaş, banka müdürü ile irtibata geçerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Banka yetkilileri, bölgeye ekip göndererek mağduriyet yaşayan vatandaşlardan makbuzlarını alıp bir kayıt oluşturdu. Kısa süre içerisinde vatandaşların mağduriyeti giderilirken Kaymakam Aktaş ise ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirtti.

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