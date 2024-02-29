Bankalarda büyük korku. Ödemelerde sorun çıktı

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret, ABD'nin özellikle Aralık 2023 yılında Türk bankalarına yönelik tehditlerini artırmasıyla belirgin ölçüde gerileme gösterdi.

TÜİK tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 39,5'lik düşüşle 628 milyon dolara düştü.

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, ocak ayında son 20 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu. Ocak 2023'te Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 1 milyar 37 milyon dolar olmuştu.

Yaptırımlardan dolayı özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle ticareti keskin biçimde düşen Rusya, Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerine yönelmiş, Türkiye de savaş sonrasında Rusya ile ticaretini artıran ülkeler arasında yer almıştı.

Rus ithalatçılar hem Türk ürünlerine yönelmiş hem de Batı menşeili ürünlerin ithalatı için Türkiye ara durak olarak seçilmişti.

'BANKALARIN UYUM DEPARTMANLARI CİDDİYE ALDI'

Adeyemo bankaların uyum departmanlarının, ABD'nin ilk kez ikincil yaptırımlara başvuracağını ifade etmesi sebebiyle kararnameyi ciddiye aldıklarını söylemişti. İkincil yaptırımlar, hâlihazırda ABD'nin yaptırım uyguladığı taraflarla iş yapan yabancı kişiler ve şirketleri kapsıyor.

Adeyemo, "(Kararnameden) kısa bir süre sonra, CEO'lardan başlayarak aşağı doğru olmak üzere dolara erişimimizi korumak için ne yapabiliriz diye sormak için bizden toplantı talep etmeye başladılar" ifadelerini kullanmıştı.

Adeyemo, "Bunlar kendilerine odaklanıldığını bilen ve doğru tarafta yer aldıklarından emin olmak isteyen büyük bankalardı. Çünkü onlar için günün sonunda Rusya ile bir miktar iş yapıyor olsalar bile bu ABD ile yaptıkları ya da dolarla yaptıkları işlerin yanında cılız kalıyor" ifadelerini kullandı.

ÖDEMELERDE SORUN YAŞANIYOR

Kaynaklar, kararnamenin özellikle enerji sektörünü hedef almasa da Türkiye'nin Rus ham petrolü için ödemelerini ve Türkiye'nin Rusya'ya ihraç ettiği ürünler için Rusya'nın ödemelerini karmaşık hâle getirdiğini demişlerdi.

ABD'li üst düzeydeki yetkililer Türkiye, BAE ve diğer ülkeleri ziyarette bulunarak, ABD'nin yaptırım uyguladığı kurumlarla iş yapmaları halinde G7 ülkelerinin piyasalarına erişimlerini kaybedebilecekleri uyarısında bulunmuşlardı.