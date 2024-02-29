Dereden altın fışkırıyor. Eleğini alan oraya koştu. Aman Kanadalı altın tüccarları duymasın

Bolu'nun derelerinden altın fışkırıyor haberinin ardından kentteki üç dere altın arayıcılarının hücumuna uğradı. İddiaya göre her gün gram gram altın çıkarmak mümkün...

Malzemelerini toplayan altın arayıcılarını bölgeye akın etti. Kimine göre günde 1 gram kimine göre de ustalar günde 3 grama yakın altın buluyor. Hal böyle olunca da ciddi gelir elde edenlerin bulunduğu iddia ediliyor.

Bedava altın haberi, iş arayanlar için de bir umut ışığı oldu. Yatağında altın bulunan dereler, amatör altın arayıcılarıyla dolup taşıyor.

İddiaya göre altın özellikle Seben, Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki derelerde yoğunlaşıyr. Altın arayıcıları, basit ekipmanlarla altın avına çıkıyor. Kürek, elek ve altın kepçesi yeterli oluyor.

Bolu'nun yer altı kaynaklarının zenginliği, altın arayıcılarını cesaretlendiriyor. Artan ilgi ve yasal düzenlemelerle birlikte, altın arama faaliyetleri daha da yaygınlaşıyor.

Bir gün boyunca derede arama yapanlar 1 gram altın bulabiliyor. Dikkatli ve tecrübeli olanlar ise 24 saatte 3 gram altına kadar ulaşabiliyor.