Ünlü ekonomist Şeref Oğuz canlı yayında seçim sonrası gelecek vergileri açıkladı

31 Mart 2024’te Türkiye'de yerel yönetimlerin belirlenmesi için yapılacak olan yerel seçimlerin ardından iktidarın atacağı ekonomik adımlar dört gözle beklenirken, kamuoyunda döviz kurunda büyük yükseliş ve yeni ek vergi beklentileri yer alıyor.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı her geçen gün vatandaşın kamburu olmaya devam ediyor. Yüksek fiyatlar yetmezmiş gibi seçim sonrası yeni vergi senaryoları da vatandaşın korkusu oluyor.

Seçimlerin ardından gelmesi beklenen vergiler vatandaşın yükünü daha da ağırlaştırıyor. Zam üstüne zam vergi üstüne vergi derken vatandaşın etinden sütünden her şeyin faydalanılıyor.

Konuya ilişkin piyasada ekonomistlerden yorumlar gelmeye devam ediyor. Şeref Oğuz’dan da konuya dair açıklama geldi.

Sözcü Tv ekranlarında “Para Politika” programına katılan Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, seçim sonrası korkutan senaryoyu canlı yayında seyircilere duyurdu.

1 Nisan’dan itibaren KDV’den MTV’ye kadar ciddi zamlar geleceğini belirten vatandaşların bu süreçte yaşayacağı zorluklara da vurgu yaptı.

Oğuz canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Vergi artışları için kulaklar hazırlandı. Hepimiz 1 Nisandan sonra gelmekte olan zamlara hazırlandık. Birincisi motorlu taşıtlar vergisi, geçen yıl 2 kere alındı ama bu iki kere olmakla kalmayacak yılda 3 ya da 4 kereye çevrilme ihtimali üzerine çalışılıyor. 1600 cc’den büyük araçlara ağır vergiler gelecek ve 90’lı yıllardan hatırlanacak olan bir vergi daha geliyor. O da kazanmadığın paranın vergisi biz ona peşin vergi diyoruz. Devlet kazanabilirsin çünkü benim paraya ihtiyacım var diyor banknot aracılığıyla yapınca enflasyon şişiyor. Dolayısıyla devlet ben senden alıyım diyor. Böylelikle ekonominin üçte ikisi kayıt dışına itiliyor.”