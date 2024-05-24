Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor?

Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor?
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması sonrasında hangi bankanın aylık ne kadar faiz verdiği yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 1

Bazı bankalarda aylık vadeyle yeni müşterilere özel yüzde 56'ya kadar faiz fırsatları bulunuyor. Peki, mayıs ayı mevduat faiz oranları ne oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte o liste…

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 2

GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Mayıs 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankaların listesi şu şekilde;

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 3

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 56
Vade Sonu Tutar: 1.045.289,62 lira
Net Kazanç: 45.289,62 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 4

İNG BANK

Faiz oranı: Yüzde 54
Vade Sonu Tutar: 1.043.672,13 lira
Net Kazanç: 43.672,13 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 5

ANADOLU BANK

Faiz oranı: Yüzde 54
Vade Sonu Tutar: 1.043.672,13 lira
Net Kazanç: 43.672,13 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 6

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 53
Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 lira
Net Kazanç: 42.863,39 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 7

HAYAT FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 52,49
Vade Sonu Tutar: 1.042.450,93 lira
Net Kazanç: 42.450,93 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 8

TEB

Faiz oranı: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 lira
Net Kazanç: 42.054,64 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 9

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 lira
Net Kazanç: 42.054,64 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 10

AKBANK

AKBANK yeni müşterilere özel yüzde 50 faiz fırsatı sunuyor
Faiz oranı: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 1.040.437,16 lira
Net Kazanç: 40.437,16 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 11

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 1.039.628,42 lira
Net Kazanç: 39.628,42 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 12

VAKIFBANK

Faiz oranı: Yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 1.039.628,42 lira
Net Kazanç: 39.628,42 lira

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Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor? 13

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 lira
Net Kazanç: 38.819,67 lira

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