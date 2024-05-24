Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte hangi banka ne kadar veriyor?

Bazı bankalarda aylık vadeyle yeni müşterilere özel yüzde 56'ya kadar faiz fırsatları bulunuyor. Peki, mayıs ayı mevduat faiz oranları ne oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte o liste…
GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
Mayıs 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankaların listesi şu şekilde;
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 56Vade Sonu Tutar: 1.045.289,62 liraNet Kazanç: 45.289,62 lira
İNG BANK
Faiz oranı: Yüzde 54Vade Sonu Tutar: 1.043.672,13 liraNet Kazanç: 43.672,13 lira
ANADOLU BANK
FİBA
Faiz oranı: Yüzde 53Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 liraNet Kazanç: 42.863,39 lira
HAYAT FİNANS
Faiz oranı: Yüzde 52,49Vade Sonu Tutar: 1.042.450,93 liraNet Kazanç: 42.450,93 lira
TEB
Faiz oranı: Yüzde 52Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 liraNet Kazanç: 42.054,64 lira
N KOLAY
AKBANK
AKBANK yeni müşterilere özel yüzde 50 faiz fırsatı sunuyorFaiz oranı: Yüzde 50Vade Sonu Tutar: 1.040.437,16 liraNet Kazanç: 40.437,16 lira
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 49Vade Sonu Tutar: 1.039.628,42 liraNet Kazanç: 39.628,42 lira
VAKIFBANK
ODEABANK
Faiz oranı: Yüzde 48Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 liraNet Kazanç: 38.819,67 lira