Tuna Kaya: Büyük artış olacak

Tuna Kaya: Büyük artış olacak
Düzenleme: Simge Dal

Ünlü yatırım uzmanı Tuna Kaya, milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu.

1/7
Tuna Kaya: Büyük artış olacak 1

Türkiye'deki ekonomik krizle birlikte, birçok yatırımcı ellerindeki Türk lirasını dolar, altın, borsa ve Bitcoin gibi varlıklara yönlendirmeye başladı.

2/7
Tuna Kaya: Büyük artış olacak 2

Bu durum, uzmanların piyasa uyarılarına olan ilgiyi artırdı. Son gelen uyarı ise piyasaları adeta sarstı. Altın, dolar ve Bitcoin sahiplerine dikkat! Ünlü ekonomist Tuna Kaya, o tarihte bu varlıkların sert bir düşüş yaşayacağı konusunda özellikle uyarıda bulundu.

3/7
Tuna Kaya: Büyük artış olacak 3

Milyonlarca yatırımcı tarafından yakından takip edilen ünlü ekonomist Tuna Kaya, piyasalarla ilgili yeni bir uyarıda bulundu.

4/7
Tuna Kaya: Büyük artış olacak 4

Kripto paralar hakkında kritik değerlendirmeler yapan Kaya, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Elinde altın, dolar ve Bitcoin olanlar dikkat! Tuna Kaya, bu varlıkların belirli bir tarihte çok sert düşüş yaşayacağı konusunda ısrarla uyarıda bulundu.

5/7
Tuna Kaya: Büyük artış olacak 5

Almanya’da bitcoin satışları sonrasında 70 bin dolar seviyelerden 58 bin dolara kadar sert düşüş görülmüştü. Donald Trump’ın Bitcoin için pozitif açıklamaları sonrasında pek çok uzman isim ABD seçimlerini Trump’ın kazanması halinde Bitcoinde rekor yükselişin başlayacağı tahmininde bulundu. Donald Trump’a düzenlenen suikast girişimi ardından Bitcoin 57 bin dolardan 65 bin dolara kadar artış gösterdi.

6/7
Tuna Kaya: Büyük artış olacak 6

REKOR ARTIŞ OLACAK

Olayın ardından ABD’de borsa hisseleri de önemli artışlar gözlemlenirken, borsa hisseleri ve ve Bitcoin haftanın kazandıran yatırım aracı arasında yer aldı. Tuna Kaya, ise son yayınında gelecekteki senaryolara ilişkin bomba bir açıklama yaptı.

7/7
Tuna Kaya: Büyük artış olacak 7

Tuna Kaya, Bitcoinde 2 farklı risk bulunduğunu vurgulayarak kısa vadede yatırımcıyı uyardı. Tuna Kaya , “Risklerin ilki MTX borsasının elindeki Bitcoinleri satması ve 2. olarak da Bitcoin etflerine talebin devam edecek mi? satış gelir ve etfl'erde azalma olması durumunda bitcoinde sert satışlar gelebilir. Ancak faiz indirimi beklentisi nedeni ile Ağustos ayı başında rekor artışlar bizi bekliyor olacak. Uzun dönemde sorun olmaz, ancak kısa dönemde dikkat etmekte fayda var” diye konuştu.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

DOLAR

Alış: 33,0381
Satış: 33,0496

EURO

Alış: 35,9884
Satış: 36,0022

STERLIN

Alış: 42,2966
Satış: 42,5086


Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

İlgili Haberler
Dev marka 2 fabrikasını birden kapatıyor. Otomotiv sektörü şokta
Özgür Demirtaş ile Şakkadanak Necmettin yine karşı karşıya geldi. Hiç bir dediği çıkmayan Şakkadanak Necmettin fena tuş oldu
Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bankaların yeni ücret kesintisi pes dedirtti. Kredi çekecek vatandaşlar şaştı kaldı
Bankaların yeni ücret kesintisi pes dedirtti. Kredi çekecek vatandaşlar şaştı kaldı
Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı
Gram altın yatırımcısı ecel terleri dökecek. Uzmanlar net tarih vererek uyardı
Yüksek emekli maaşı nasıl alınır. SGK Uzmanı Özgür Erdursun tüyoyu verdi
Yüksek emekli maaşı nasıl alınır. SGK Uzmanı Özgür Erdursun tüyoyu verdi
Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi
Araç satın alacaklar dikkat! Uygulama devreye girdi
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı
Kiracılar için artık bu belgeler istenecek. Sektör uzmanı açıkladı
Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu
Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu