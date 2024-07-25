Tuna Kaya: Büyük artış olacak

Tuna Kaya, Bitcoinde 2 farklı risk bulunduğunu vurgulayarak kısa vadede yatırımcıyı uyardı. Tuna Kaya , “Risklerin ilki MTX borsasının elindeki Bitcoinleri satması ve 2. olarak da Bitcoin etflerine talebin devam edecek mi? satış gelir ve etfl'erde azalma olması durumunda bitcoinde sert satışlar gelebilir. Ancak faiz indirimi beklentisi nedeni ile Ağustos ayı başında rekor artışlar bizi bekliyor olacak. Uzun dönemde sorun olmaz, ancak kısa dönemde dikkat etmekte fayda var” diye konuştu.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

DOLAR

Alış: 33,0381

Satış: 33,0496

EURO

Alış: 35,9884

Satış: 36,0022

STERLIN

Alış: 42,2966

Satış: 42,5086



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